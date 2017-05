Rad-Aktionstag: „Wir fahren ab auf Bad Hall“

03.05.2017, 09:02 Uhr

Der Arbeitskreis für Nachhaltigkeit und Klimaschutz Bad Hall veranstaltet am 13. Mai einen Rad Aktionstag

Großer Räder-Basar

BAD HALL. „Wir fahren ab auf Bad Hall“: Unter diesem Motiv lädt der Klimabündnis- und Fairtrade-Arbeitskreis Bad Hall zum Rad-Aktionstag am 13. Mai von 9-12 in der Eduard Bach-Straße. Bad Hall steht am 13. Mai ganz im Zeichen klimafreundlicher Fortbewegung: Nicht nur beim Pink-Ribbon-Lauf im Kurpark, sondern auch in der Eduard-Bach-Straße kann man sich nachhaltig bewegen.Wer nach dem Winter feststellt, dass er mehr Räder besitzt, als er fahren kann, das eine oder andere Rad schon zu viel Platz versteht, oder ein Kinderrad nicht mehr ganz der Größe entspricht, hat die Möglichkeit, diese sowie Fahrradzubehör beim Rad-Basar ohne Vermittlungsgebühr zum Verkauf anzubieten. Die Anlieferung und Registrierung der Verkaufsräder erfolgt von 8.00 - 9.00 Uhr. Anschließend startet der Verkauf. Die Räder müssen sauber und Verkehrssicher sein.Weiters wird für Kinder ein Rad – Geschicklichkeitsparcours der Outdoor-Friends angeboten. Während die Kinder ihre Fertigkeiten auf dem Geschicklichkeitsparcours ihr Fähigkeiten beweisen, können sie Ihr Fahrrad beim Stand von Rad – Hager einen Gratis-Rad-Quickcheck unterziehen.Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich das Konzept von e-Carsharing anzusehen oder gleich in eines der e-Carsharing-Autos zu steigen und eine Runde zu drehen.Es lockt auch ein Gewinnspiel mit Fair-Trade Produkten. Die Hauptpreise sind Ausfahrten mit den E-Autos der Bürgerenergiegenossenschaft.