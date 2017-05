Schwarzer Peter & Jatricia im Pfarrheim Garsten

Zu den Künstlern

GARSTEN. Am Samstag, 20. Mai findet im Pfarrheim Garsten ein Konzert mit dem Künstler "Schwarzer Peter" und dem Newcomer-Duo "Jatricia" statt. Beginn ist um 20 Uhr. Kartenvorverkauf bei der Bäckerei Nagl.– Austropop vom feinsten mit StefanIn der Musik von "Schwarzer Peter" trifft Popmusik auf Österreich, eingängige Melodien auf Dialekt, und dieser Mix geht unter die Huat. Der Künstler hat keine Berührungsangst zu anderen Musikstilen. Seine Musik hat einen großen Wiedererkennungswert. In seinen Liedern vermittelt er ein positives Lebensgefühlund erzählt darin Geschichten für jedermann. In den unverwechselbaren Melodien steckt viel Herzblut des Musikers und das zieht das Publikum in seinen Bann.

Und als Zusatz, das Newcomer-Team "Jatricia" – in Mädchenduo aus der Steiermark. Zusammen Musik zu machen verbindet, so mit Sicherheit auch das Publikum. Jatricia's Schwerpunkt liegt in alt bekannten Poplieder, welche frischen Flair verleiht bekommen und unter eigener Interpretation neu aufgepeppt werden.