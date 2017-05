Song Sung Blue

Frühlingskonzert der Chorgemeinschaft Bad Hall im Gästezentrum, Samstag, 20. Mai um 19.30 Uhr.

BAD HALL. Der 70er Jahre Hit von Neil Diamond ist das Titel gebende Motto des Frühlingskonzertes der Chorgemeinschaft Bad Hall. Der Evergreen erzählt von der Freude, die in einem erwächst, sobald man singt. Von Lebensfreude und Glücksgefühl geprägt sind alle Musikstücke in diesem Konzert. Chorarrangements von bekannten Schlagern und von Werken aus Musical und Operette widmen sich der Lebensfreude im Alltag, in Liebesbeziehungen und in Begegnungen mit sich selbst und seinen Mitmenschen. Am Klavier begleitet den Chor die Pianistin Maria Miles. Einfühlsam und kraftvoll bereichert sie das Konzert mit ihrem bemerkenswerten Können. Für den gute Laune versprühenden Klang garantieren die Musizierenden der LMS Bad Hall, Marlene Viehaus, Saxophon und Bernhard Jan, Klavier. Als Sprecherin nähert sich Hermine Schedlberger dem Thema des Abends mit ihren selbstverfassten Texten voller Humor und Lebensweisheit.

Nach dem Konzert freut sich die Chorgemeinschaft auf den Austausch mit den Mitwirkenden und den Gästen bei kleinen Erfrischungen im Gästezentrum.Vorverkaufskarten zum Preis von 10 Euro erhältlich bei allen Chormitgliedern und im Büro des Tourismusverbandes, Kurpromenade 1, Abendkasse 11 Euro.