Sportfest mit Ö3-Disco & Powerkryner

GROSSRAMING. Das Sportfest 2017 von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Juni am Sportplatz eröffnet am Freitag um 20 Uhr mit dem Warm-Up zur Ö3-Disco mit DJ Marco Jägert, am Samstag ab 20.30 Uhr sorgen die Powerkryner für Partystimmung pur.Aktuelle Songs aus den Ö3-Austria Top40, Dance- und House-Hits, aber auch Pop- und Rock-Klassiker stehen am Programm. Eine coole Licht- und Lasershow macht den Partyabend im Festzelt perfekt. Eintritt: 8 Euro Abendkassa.

Am Samstag geht es weiter mit dem Zunftturnier. Spannender und unterhaltsamer Hobbyfußball wartet auf die Zuseher. Ab 20.30 Uhr sorgen heuer zum erstem Mal die Powerkryner, bekannt durch den Gewinn des „Wiesn-Fest Music Awards“, von der „Eurowiesn-Night“ oder vom Kult-Festival „Woodstock der Blasmusik“, für Stimmung und gute Laune. Als Showact und passend zum Motto des Abends „Fussballwadl trifft Tracht’nmadl“ sind auch die Gaflenzer Plattler Mentscha mit dabei. Eintritt: 7/9 Euro (VVK/AK).Am Sonntag folgt um 10 Uhr ein Wortgottesdienst mit musikalischer Umrahmung von den Weisenbläsern Großraming im Festzelt. Anschließend sorgt die das bekannte Katastrophentrio beim Frühshoppen für Unterhaltung. Ein buntes Nachmittagsprogramm mit Riesen-Hüpfburg, Fußballturnier und die Verlosung der Supertombola um ca. 16 Uhr runden das Fest ab. Für das leibliche Wohl gibt es allerlei, wie Grillhendl und Kotelett bis Bosna, Schnitzelsemmel, Kaffee und Kuchen sowie kühle Getränke.Vorverkaufskarten für die Powerkryner gibt es in allen Ö-Ticketstellen und bei den Mitgliedern der Union Großraming, sowie natürlich wieder die beliebten Lose für die Supertombola.für die Ö3-Disco am Freitag gibt es nur Abendkassa. Weitere Infos gibt es auf www.union-grossraming.at und www.facebook.at/grossraming