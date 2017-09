Start in die neue Live-Opernsaison bei Star Movie

Live und direkt aus New York: Vincenzo Bellini's Norma am Samstag, dem 7. Oktober um 19 Uhr bei Star Movie.

DIETACH. Das Star Movie präsentiert von Oktober 2017 bis Ende April 2018 insgesamt 10 Aufführungen live aus der New Yorker Metropolitan Opera. Auf Musikfreunde mit höchsten Ansprüchen wartet ein einzigartiges Erlebnis mit beeindruckenden Bildern und einem Klangerlebnis das seinesgleichen sucht. Große Premiere der Live-Opernsaison 2017/18 wird bei Star Movie am Samstag, dem 7. Oktober um 19 Uhr mit Sondra Radvanovsky, Joyce DiDonato und Joseph Calleja in Vincenzo Bellini's „Norma“ (Dirigent: Carlo Rizzi) gefeiert. Premierentickets sind jetzt an den Star Movie Kinokassen oder Online auf www.starmovie.at erhältlich.

Zum Stück „Norma“

„Wir freuen uns die Opernfreunde mit dieser einzigartigen Veranstaltungsreihe weiterhin begeistern zu können“, sagt Star Movie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr. Für die Übertragung der hochkarätigen Aufführungen wird die neueste Digitalkino-Technik verwendet. „Aufgenommen von über 10 Kameras, live übertragen in bester HD-Qualität und mit brillantestem Ton haben die Zuschauer das Gefühl als säßen Sie in einer exklusiven Loge direkt in der Metropolitan Opera in New York“, berichtet Obermayr. Die Met-Übertragungen haben in der vergangenen Saison weltweit weit mehr als 1 Mio. Besucher in die Kinos gelockt.Es herrscht Krieg zwischen Römern und Galliern. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung steht Norma, eine höchst komplexe, in furchtbare Konflikte verstrickte Frau, Oberpriesterin der Druiden und Geliebte des römischen Statthalters Pollione. Betrogen will diese "Casta Diva", die "keusche Göttin", Rache nehmen. Dies endet grausam mit dem Liebestod auf dem Scheiterhaufen. Wahnsinn, Ekstase, Leidenschaft… Belcanto in Reinkultur! Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln).