Die Altstadt Tour – Ein Ticket, 18 Lokale und 20 Live-Bands

STEYR. Am Samstag, 20. Mai spielen in 18 Steyrer Altstadtlokalen 20 Livebands auf. Bei der Steyrer Musik Nacht ist in der Tat jede Station einen Besuch wert. In dem breiten musikalischen Spektrum findet sich für jeden Geschmack das Passende. Freilich, für eine musikalische Tour durch 18 Lokale braucht es Ausdauer. Andernfalls wählt man aus dem umfassenden Programm seine Favoriten aus. Die Auswahl fällt jedoch mit Sicherheit nicht leicht.

Timetable & Venues

Die musikalische Palette reicht von Pop über Rock zu Country-Folk, Hip Hop und Boogie bis hin zu Jazz. An keinem anderen Abend bietet Steyr ein so umfassendes Live-Musik Programm, welches dazu einlädt neue Lokale und Bands zu entdecken. Ein einziges Konzertticket ist für alle teilnehmenden Locations gültig.Eintrittskarten (VVK 10 Euro/AK 12 Euro) für die Steyrer Musik Nacht sind ab Donnerstag, 11. April 2017 im Büro des Tourismusverbandes Steyr am Stadtplatz sowie in allen teilnehmenden Lokalen und über Ö-Ticket erhältlich. Im Ticketpreis inkludiert ist die Fahrt mit dem Steyrer Musik Nacht Shuttle-Bus. Dabei dient die Eintrittskarte als Gratis-Fahrschein für den Shuttle-Bus.Weitere Infos, das vollständige Programm und Portraits der teilnehmenden Lokale gibt es auf www.stadtkult-steyr.at sowie auf Facebook Veranstaltet wird die Steyrer Musik Nacht vom Stadtmarketing Steyr sowie den teilnehmenden Gastronomen.18:00 Arkade Café NoRain mit Harry Ahamer (Best of 60er, 70er Jahre, Blues, Folk, Oldies)18:00 Cafe Drahtzug Zweikanalton (moderne Hits und Evergreens)19:00 Wirtshaus zur Bewegung VOLKSTANZGRUPPE LO-REI-LAUSSA19:00 Café Postmann MR. C.C. RIDER (Boogie)19:00 Museum Arbeitswelt Rockaholics (Rock)20:00 Cafe Pavillon Sound Circle (Oldies, Klassiker, aktuelle Hits)20:00 Hotel Restaurant Minichmayr Bodo & the empty bottles (Jazz&Groove)20:00 La Galeria José Promis (Singer/Songwriter am Piano)20:00 Café Restaurant Rahofer Alles Danzer (Austropop)20:00 Oldies Pub Gerry (70er, 80er, 90er)20:30 Hotel Mader Tommy R. Party Band (Rock/Pop)21:00 kulturverein röda NOWHERE TRAIN (Country-Folk)21:00 Bar Madame Los Amigos "Juan Carlos" (Kubanisch)21:00 Wirtshaus zur Bewegung LUMINANCE (HipHop/Dance/Rap)21:00 The Irish Paddy Murphy (Irish Folk)21:00 Ratsherrnkeller Akustixxx (Classic Rock)21:00 PIK ASS - Café · Bar · Lounge Earotic (Rock)22:30 Tuer 5 zöd voi! (Cover und Eigeninterpretationen/Party)23:00 Wirtshaus zur Bewegung GERHARD MEIDL (Folk)23:00 Tanzcafe Hexenkessel Beatboxer Fii und Brofaction (Dance, Hip Hop, Beatbox, Schlager, Party)