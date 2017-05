Traditionelles Garstner Familienfest mit Kinderlauf

25. Garstner Familienfest inklusive 17. Garstner Kinderlauf am 20. Mai 2017

GARSTEN. Spiel und Spaß am laufenden Band bietet das mittlerweile zur Tradition gewordene Familienfest am Samstag, dem 20. Mai im Sport- und Freizeitzentrum Garsten. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr und umfasst eine Reihe von Aktivitäten, an denen sich Kinder und Erwachsene beteiligen können (Streichelzoo, Hüpfburg, Schminkkünste, Ponyreiten). Für Speis` und Trank ist gesorgt.



Auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums findet der 17. Garstner Kinderlauf statt. Gestartet wird um 16 Uhr mit dem Lauf der Jüngsten über 200 m. Die Streckenlänge beträgt je nach Alter bis zu 2000 m. Anmeldungen Samstag ab 14.30 Uhr beim Kinderspielplatz im Sport- und Freizeitzentrum. Der Kinderlauf findet bei jeder Witterung statt. Die Siegerehrung findet im Rahmen des Familienfestes um ca. 18 Uhr statt.



Anmeldung und Startnummernausgabe am Start ab 14.30 Uhr

Infos bei Anton Silber Tel. unter 07252/5330711