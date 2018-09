Vierkanter - "Es wird scho glei pumpern....."

15.09.2018, 09:59 Uhr

Hört Ihr’s pumpern? Sie ist wieder da, die vermeintlich stillste Zeit im Jahr und klopft an alle Pforten. Manchmal ganz leise und gefühlvoll, immer öfter aber laut und mit viel Tam-Tam (bzw. Dum-Zum - wie der Bass zu sagen pflegt).So ziehen die 4 Leisen (?) aus dem Kanterland los, um alle Fassetten dieser vorweihnachtlichen Zeit in gewohnt vierstimmiger Manier auf’s Horn zu nehmen.Gefolgt von einer treuen Schar Brass-Hirten, die ihre Weisen in den hell erleuchteten Nachthimmel und in Ihre Ohren blasen. Schaffen sie es gemeinsam auf ihrer etwas anderen Herbergsuche rechtzeitig einen passenden Christbaum zu finden und die Frauenquote zu erfüllen? Und schaffen SIE es, liebes Publikum, sich rechtzeitig dafür Karten zu sichern? Dann werden Sie lachend durch den Weihnachtstrubel kommen.Nähere Infos auf www.muenichholz.bvoe.at oder bei Christian Deichstetter unter Tel. 0676 7162313