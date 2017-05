"Voices" im Sommerchor

, Am Platzl , 4451 Garsten AT

Sommerchor der ehem. Stiftskirche Garsten , Am Platzl , 4451 Garsten AT

Sing joyfully - Die "Voices", Andrea Schedlberger, Renate Reichl, Josef Habringer, Gottfried Haider, Paul Grünbacher und Wolfgang Rath singen Lieder, Motetten, Madrigale, Spirituale und Songs aus fünf Jahrhunderten. In den Aufführungen der "Voices" wird die gemeinsame Freude an der a-cappella-Musik durch lebendiges Musizieren erlebbar.



Sonntag, 21. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Sommerchor der ehem. Stiftskirche Garsten.



Karten à € 15,-- sind in der Bücherei und der Pfarrkanzlei Garsten sowie an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen möglich unter 07252/54196 oder pfarre.garsten@dioezese-linz.at.