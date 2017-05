Vortrag: Arabische Welt: Ihre Geschichte, Kultur und Geografie

07.05.2017, 09:27 Uhr

Was ist gemeint, wenn von der „arabischen Welt“ die Rede ist? In politischer Hinsicht zunächst einmal jene Staaten, die sich selbst arabisch nennen und in der „Liga der arabischen Staaten“ zusammengeschlossen sind. Sie umfasst derzeit Insgesamt 22 zum Teil krass unterschiedliche Länder, darunter die Palästinensischen Autonomiegebiete und die Komoren.Vor mehr als 1000 Jahren eroberten Beduinenstämme von der Arabischen Halbinsel aus riesige Gebiete in Nordafrika und Asien. Durch ihre Sprache und ihre Religion drückten sie den eroberten Regionen ihren Stempel auf. In den besiegten Gebieten sammelten, übersetzten und verbesserten ihre Gelehrten das gesamte Wissen der Antike und vermittelten es mehrere hundert Jahre später auch dem so genannten Abendland. Bis heute sind viele Länder von der arabischen Kultur geprägt, auch wenn von dem einstmals riesigen Reich nicht mehr viel übrig geblieben ist.Der Vortrag führt nach einer geschichtlichen Reminiszenz über die einstige arabische Blütezeit der Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung bis zu den heutigen von kriegerischen, religiösen und kulturellen Konflikten heimgesuchten arabischen Nationalstaaten.Die Veranstaltung findet am Montag, 15. Mai 2017, im Treffpunkt Dominikanerhaus, 4400 Steyr, Grünmarkt 1, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Regiebeitrag: Euro 7,00. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Diskussion über dieses brisante Thema.