Wanderung in den Frühling

AT

, Weinstraße 7 , 4493 Losensteinleiten AT

Gasthaus Bruckner , Weinstraße 7 , 4493 Losensteinleiten AT

WOLFERN. Der Siedlerverein und der Pensionistenverband Wolfern laden am Samstag, den 20. Mai zur Wanderung in den Frühling, im schönen Gemeindegebiet von Wolfern-Losensteinleiten ein.



Start ist am Gasthaus Bruckner Losensteinleiten von 8.30 bis 10 Uhr. Die Lange Strecke beträgt 11 km, die kurze Strecke 8km. Ziel ist wieder das Gasthaus Bruckner.

Labstelle ist beim Königsbauer (Unkostenbeitrag von 2,50 Euro für ein Getränk und ein belegtes Brot). Die Strecken sind auch für Kinder geeignet.



Eine Anmeldung unter Tel. 0664/2212211 ist erwünscht. Wir wünschen allen Teilnehmern eine gemütliche Wanderung.