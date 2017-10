Wanderung und Mountainbiketour zur Ennser Hütte

Die Ennser Naturfreunde laden am 14. Oktober zu einer Wanderung zur Ennserhütte in Großraming ein. Gestartet wird in Großraming beim Parkplatz Barmacher. Gewandert wird über den Burgspitz zum Almkogel auf 1500 m Seehöhe. Anschließend erfolgt der Abstieg zur Ennser Hütte und nach einer Einkehr in die renovierte und umgebaute ehemaligen Hütte der Ennser Naturfreunde geht es wieder zurück zum Parkplatz. Alternativ kann auch mit dem Mountainbike auf der Forststraße zur Ennser Hütte gefahren werden. Vom Bahnhof Großraming sind es ca. 900 Höhenmeter bis zur Hütte.

Treffpunkt um 8 Uhr am hinteren Merkurparkplatz oder um 9 Uhr am Bahnhof Großraming