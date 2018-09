Wanderwege-Geheimtipps: In den Herbst hinein wandern in der Region Steyr

17.09.2018, 19:30 Uhr

Die Temperaturen werden kühler, die Blätter verfärben sich immer mehr. Der ideale Zeitpunkt für eine Wanderung. Aber wohin?

Wildnistrail Buchensteig

Auf den Schieferstein übers „Hack“

Herndleck Rundweg oder weiter auf den Schoberstein

Enns Aktiv Weg Ternberg

BEZIRK. Im Bezirk, also quasi für der Haustür, gibt es zahlreiche schöne Wanderwege und Ausflugsziele. Und oft, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.Die BezirksRundschau hat einige Wandertipps in der Region für Sie zusammengefasst.Über den „Wildnistrail Buchensteig“ geht es in die Unberührtheit des Reichraminger Hintergebirges. Einst nutzten die Holzknechte und Almbauern den alten Weg. Heute wandern Nationalpark Besucher am "Buchensteig" ins Reichraminger Hintergebirge und erleben dabei hautnah die Rüückkehr der Waldwildnis im Nationalpark Kalkalpen. Start ist beim Parkplatz Anzenbach, nach dem Schranken links zum Wegeinstieg - Wegverlauf 3,5 Kilometer zum Wilden Graben folgen . (Variante Rückweg: 3 Kilometer über die Forststraße zum Ausgangpunkt, ca. 1 Stunde) . Alle Infos zu den verschiedenen Varianten auf www.nationalparkregion.com Schwindelfrei sollten Wanderer sein, die auf den Schieferstein, beziehungsweise auf den Steinernen Jäger gehen möchten. Außerdem sollte man etwas Zeit einplanen. Am besten startet man beim Pendlerparkplatz Losenstein (gegenüber Billa). Die Gehzeit beträgt 4 bis 5 Stunden. Zuerst führt der Weg am Friedhof vorbei auf einer kleinen Nebenstraße bis zum Hackbauer, von wo der Wanderweg E71 rechts abzweigt. Der Weg wird bald recht steil und endet in einer wunderschönen Gratwanderung (mit einer kurzen Leiter!) von der Hackermauer bis zum Steinernen Jäger (1.185m) bzw. bis zum Schiefersteingipfel (1.206m).Ein alternativer Rückweg bietet sich über das „Gschoad“ an: Dafür geht man ein Stück des Weges retour, bis recht der Weg Richtung Gschoad beschildert ist. Am E72 / 476 gelangt man zurück auf die Straße, der man bis zur Abzweigung des Wanderweges Richtung Nagelschmiede kurz bergab folgt. Rückweg über den Nagelschmiedweg zum Parkplatz. Mehr dazu lesen Sie hier. Dort, wo sonst die Paragleiter kreisen, bietet sich auch eine gute Gelegenheit zum Wandern: Etwa zwei Stunden beträgt die Gehzeit beim „Herndleck Rundweg“ in Ternberg. Vom Parkplatz Herndleck führt der Wanderweg über den sogenannten „Saumarkt“ auf einer Forststraße bis zur Almhütte Kruckenbrettl. Von hier geht es rechts auf das Kruckenbrettl (1.020 m) bzw. links über die Rehböden auf das Herndleck (1.026 m). Von hier geht es bergab über das Schutzhaus Herndleck retour zum Ausgangpunkt.Wer länger unterwegs sein möchte, der kann auch vom Herndleck aus in Richtung Schoberstein weitergehen und im Schobersteinhaus einkehren. Mehr dazu auf www.nationalparkregion.com Der Natur Aktiv Weg am Ennsufer in Ternberg wurde erst heuer im Juli eröffnet.Dort erhält man Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt nahe am Flussbett, wo Biber, Waldameisen und Wasservögel ihren Lebensraum haben. Die selektive Trassenführung begeistert auch sportliche Walker und Trailrunner. Ausgangspunkt ist wahlweise der Bahnhof Ternberg oder Dürnbach. Je nach Kondition beträgt die Gehzeit zwischen 1,5 und 2,5 Stunden.Rund um und im Nationalpark Kalkalpen machen hunderte Kilometer Wanderwege, familienfreundliche Radwanderwege, das "Wanderzentrum Hohe Dirn"Alle weiteren Ausflugstipps, Einkehrmöglichkeiten und Infos zu Wanderwegen in der Region auf www.nationalparkregion.com