"Was man nicht hören will" Buchpräsentation in der Bibliothek im Dominikanerhaus

Ursula Maria Plotz



"Was man nicht hören will"

Buchpräsentation



Freitag, 19. Mai, 19:30 Uhr



Eintritt: 6,- €



Hanna war zur falschen Zeit am falschen Ort. Hanna ist tot; die Idylle am Schachersee in Kremsmünster zerstört. Doch die Suche nach dem Mörder gestaltet sich schwierig: Viele vermuten vieles. Markus, der Cousin von Hanna, kann davon ein Lied singen. Er wird verdächtigt und tut sich selbst leid. Die Polizei hat viele Fragen.

Und Hanna ist tot.