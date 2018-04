Wenn „Wüdhirsch“ Feiernde auf die Tanzfläche lockt

24.04.2018, 11:09 Uhr

Man nehme: eine urige Knopfharmonika, rockige Gitarren & lässige Beats. Heraus kommen die Stimmungsgaranten „Wüdhirsch“.

Keine Unbekannten im Ennstal

Evergreens, Volkstümliches & Charthits

BEZIRK. Tradition und Moderne musikalisch verbinden – und das, wenn möglich, auch noch „sinnvoll“. Dass das geht, beweisen Bernhard, Peter, Daniel, Mario & Daniela, allesamt Profis auf Ihrem Gebiet, als Formation „Wüdhirsch“.Ein uriger Sound, vertreten durch die steirische Knopfharmonika, verbunden mit groovigem Bass, rockigen Gitarrengriffs und treibenden Beats. Da klingt so manch alter Partyklassiker gleich ganz anders. Versprochen.Ein großteil des Quintetts kommt dabei sogar aus dem Ennstal: Peter Leonhartsberger, Schlagzeuger bei Wüdhirsch, hat in Wien sein Handwerk studiert, ist mittlerweile ein angesehener Schlagzeuglehrer und kommt ursprünglich aus Losenstein. Wüdhirsch-Sängerin Daniela Putz ist in der heimischen Szene ebenfalls keine unbekannte, organisiert die Ternbergin doch Jahr für Jahr die Goldene Stimmgabel in ihrem Heimatort. Daniel Suzbacher aus Großraming komprimiert Luft und lässt diese dadurch fetziger klingen. Seit Jahren gilt Sulzbacher schon als Ass auf seiner Steirischen und verleiht vielen Songs von Wüdhirsch einen besonderen Sound.Wüdhirsch konnte heuer schon in Österreich und in den benachbarten Ländern gut Fuß fassen. Von Evergreens, Stimmungskrachern, volkstümlichen Hits und Chartsongs reicht das Repertoire von „Dem Land Tirol die Treue“, über „Hulapalu“, bis hin zu „Highway to hell“. Alle weiteren Infos dazu gibt's auf www.wuedhirsch.at