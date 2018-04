Ärzte-Notdienst für Steyr & Steyr-Land 2018

23.04.2018, 07:51 Uhr

Für den Zeitraum vom Samstag, 28. April bis 02. Mai

Telefonnummer 141Dr. Pechgraber & Dr. Taibon OG, Gaflenz, Tel. 07355/6282Dr. Taibon Wilhelm, Weyer, Tel. 07355/6282Dr. Mustafa, Ternberg, Tel. 07256/7077Dr. Schatzberger, Steyr, Tel. 07252/46006

Hilfe in psychischen Krisen: Tel. 0732/2177Notruf 142 – kostenlos, vertraulich, rund um die Uhr für Menschen in schwierigen LebenslagenUnter der Telefonnummer 1455 erfahren Sie zum Ortstarif rasch und unbürokratisch Auskunft über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke, auf Wunsch sogar mit Wegbeschreibung. Der Apothekenruf ist rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage lang erreichbarAlle dienstbereiten Apotheken finden Sie auch über die Apotheken App bzw. auf apothekerkammer.at | Rubrik Apothekensuche Das Land Oberösterreich bietet im Rahmen des Netzwerkes „Gesunde Gemeinde“ Informationen und Veranstaltungen an – Überblick im Internet auf der Seite:Die Angebote der OÖ Gebietskrankenkasse finden Sie im Internet auf diesen Seiten:und der neuen App