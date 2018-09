Diagnose Demenz: Weg mit Tabus und Betroffene in die Gesellschaft einbetten

17.09.2018, 13:41 Uhr

Die häufigste Form der Demenzerkrankungen ist die Alzheimer-Demenz. Demenz ist der Oberbegriff für Erkankungsbilder, die mit einem Verlust der geistigen Funktionen wie Denken, Erinnerung, Orientierung verbunden sind. Ganz allgemein versteht man unter dem Begriff Demenz einen fortschreitenden Verlust der kognitiven Fähigkeiten. Vor allem davon betroffen ist das Kurzzeit-Gedächtnis, es ändert sich aber auch das emotionale und soziale Verhalten der Patientinnen und Patienten.

Sozialbarometer zum Thema Pflege

Demenz ist nicht heilbar, der Verlauf der Krankheit kann aber positiv beeinflusst werden. Bis ins Jahr 2050 wird sich die Zahl der Demenzpatienten in Österreich auf etwa 300.000 erhöhen. Grund genug sich dem Thema offensiv zu widmen.Nach wie vor erleben Betroffene und deren Umfeld die Diagnose Demenz in Verbindung mit sozialer Isolation und Ausgrenzung. Daher wird diese Diagnose von vielen Betroffenen geheim gehalten so lange es geht. „Das muss sich ändern“, sagt Bernhard Gruber, Geschäftsführer der Volkshilfe Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH in Oberösterreich.Die Volkshilfe GSD betreibt in Oberösterreich Demenz-Tageszentren in Linz, Steyr und Schwertberg. Dort besteht auch die Möglichkeit den Grad der Demenzerkrankung professionell abklären zulassen. In den Tageszentren werden Menschen mit Demenz darüber hinaus sinnvoll beschäftigt, gepflegt und versorgt. „Wir bieten ein vielfältiges Angebot und eine individuelle Förderung. Unser Ziel ist es, dass die demenzkranken Menschen ihre Fähigkeiten möglichst lange behalten können und Freude im Alltag erleben“, sagt Sabine Wögerbauer, Leiterin des Demenz-Tageszentrums Regenbogen in Linz. „Unsere Tageszentren sind auch für die Angehörigen eine wichtige Entlastung, weil die Pflege eines demenzkranken Menschen oft eine große körperliche und seelische Belastung ist“, ergänzt Doris Reitmayr, Leiterin des Demenztageszentrums Lichtblick in Steyr. Neben Gedächtnistraining, Bewegungs-Übungen und Gartenarbeiten, zählen auch Ausflüge zum Beispiel zum Tanzen, Reiten oder Klettern zum Fixprogramm in den Tageszentren der Volkshilfe.Am Weltalzheimertag trägt die Volkshilfe das Thema in Linz und Steyr in die Öffentlichkeit. Zwischen 10 und 11 Uhr wird auf den Hauptplätzen der beiden Städte gezeigt, dass Demenz und Lebensfreude kein Widerspruch sein muss. PassantInnen werden informiert, es gibt sogar etwas zu gewinnen. „Wir müssen als Gesellschaft unseren Blick auf diese Krankheit verändern und soziale Ausgrenzung abbauen“, ist Geschäftsführer Bernhard Gruber überzeugt.Vor dem Weltalzheimer-Tag hat die Volkshilfe Österreich eine in Auftrag gegebene Sora-Umfrage zum Thema Demenz veröffentlicht: Dazu wurden 1042 persönliche Interviews durchgeführt: Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es noch viel zu tun gibt: Drei von vier Befragten sind davon überzeugt, dass Demenz-Erkrankte und ihre Angehörigen bereits aufgrund ihrer Diagnose soziale Kontakte verlieren und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Die Hälfte der Befragten gibt folglich auch an, dass sie die Diagnose Demenz so lange wie möglich geheim halten würden, wenn sie persönlich betroffen wären. Laut aktuellem Volkshilfe-Sozialbarometer glaubt momentan lediglich einer von vier Befragten, dass im öffentlichen Raum, beispielsweise in Bussen oder Straßenbahnen, auf Betroffene Rücksicht genommen wird.“