Einige Schritte gemeinsam gehen

STEYR. Der Tod eines geliebten Menschen, eines Familienangehörigen oder guten Freundes, hinterlässt oftmals eine Leere im Leben. Diesen Trauerprozess bewältigen zu können, neue Perspektiven zu gewinnen, soll das Ziel unserer „Trauercafé-Nachmittage“ sein."Im Trauercafé des Mobilen Hospizes schaffen wir einen Ort, an dem sich Menschen treffen, die Ähnliches erlebt haben, um Trost zu erfahren und Kraft zu tanken“, erklärt Charlotte Brunner, Leiterin des Trauercafes. Es begleiten Sie ausgebildeten Trauerbegleiterinnen, gerne steht Ihnen eine Trauerbegleiterin auch außerhalb des Trauercafés zur Verfügung."Wir laden Betroffene ein, einige Schritte gemeinsam zu gehen."Die nächsten Termine des Trauercafés sind:Freitag, 20. OktoberFreitag, 03. NovemberFreitag, 10. November 2017, jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr in derBezirksstelle des Roten Kreuz Steyr in der Redtenbachergasse 5Die Teilnahme ist vertraulich und kostenlos, unabhängig vom Alter, Konfession und Nationalität!Zur guter Vorbereitung, ersuchen wir Sie um Anmeldung unter:Telefon: 07257 53991/200, Mobil: 0664/8234274, e-mail: charlotte.brunner@o.roteskreuz.at