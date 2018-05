Endlich haarfrei sein

01.05.2018, 07:29 Uhr

Dauerhafte Haarentfernung mittels Blitzlichttechnologie sorgt für schmerzfreies Enthaaren.

BEZIRK. Viele Frauen und auch Männer leiden unter einem starken Haarwuchs. Besonders junge Damen leiden unter zuviel Haarwuchs oder an den Folgen der Rasur wie zum Beispiel den roten Pusteln oder den eingewachsenen Haaren. Viele quälen sind alle drei Wochen mit den Schmerzen der Epilation oder der Haarentfernung durch Wachs oder Sugar. "Als Alternative gibt es jetzt die dauerhafte Entfernung des unerwünschten Haarwuchses mittels IPL der sogenannten Blitzlichttechnologie. Mit dieser Behandlung sind die Erfolge nun dauerhaft", sagt Petra Dutz-Stadler vom Nailpoint in Pichlern.Das mit dem Blitz ausgestrahlte Licht wird vom Melamin, dem für die Haarfarbe zuständige Pigment, aufgenommen. Dabei wird das Licht in Wärme umgewandelt und zerstört das Haar, indem es die Blutgefäße zur Versorgung der Haarwurzel verödet. Im Laufe der Behandlungen verhindert die Lichteinwirkung das Nachwachsen der Haare. "Die Behandlungen können völlig unbedenklich durchgeführt werden auch wenn Sie sich der Sonne aussetzen". Die Behandlung selbst ist so gut wie schmerzlos. Lediglich auf besonders empfindlichen Stellen kann eine leichte Wärme auftreten. Besonders zu empfehlen ist diese Methode für Menschen die immer wieder an eingewachsenen Haaren leiden bzw. sehr empfindlich auf eine Rasur reagieren. Ein eindeutig verringerter Haarwuchs ist schon nach drei Wochen festzustellen. Im Laufe der Behandlungen wachsen die Haare immer spärlicher nach. "Nach 8 bis 12 Behandlungen im Abstand von ca. 6 Wochen sind eventuell nur noch 1 bis 2 Nachbehandlungen pro Jahr nötig um dauerhaft haarfrei zu sein", so #+Dutz-Stadler.