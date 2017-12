Geben Sie dem verflixten Neujahrskater keine Chance

26.12.2017, 01:00 Uhr

Kein Reparaturseiterl

Frische Luft

Auch am Morgen nach der Silvesterfeier gilt: Viel trinken ist wichtig. Damit sind Leitungswasser, Mineralwasser, Tee und verdünnte Fruchtsäfte gemeint - nicht das im Volksmund so beliebte Reparaturseiterl."Bei Übelkeit sollten Sie zunächst nichts essen, sondern auf Magenfreundliches wie zum Beispiel Kräutertee zurückgreifen. Ingwer wirkt gegen Übelkeit und regt die Verdauung an". Wenn es der Magen erlaubt, kann eine Tasse Kaffee Wunder bewirken: Das im Kaffee enthaltene Koffein weitet die Blutgefäße und lindert dadurch Kopfschmerzen. Ebenso wirkt Koffein kreislaufanregend.Das Katerfrühstück: genießen Sie salzige Speisen, Gemüse, Vollkornbrot und Obst. So gleichen Sie Ihren Mineralstoff- und Vitaminhaushalt wieder aus. Wenn Sie Hunger auf eine herzhafte Gulaschsuppe haben, dürfen Sie diesem Drang gerne nachgehen."Gehen Sie raus an die frische Luft, auch wenn es an Neujahr besonders schwer fällt! Sauerstoff macht den Kopf klar und baut Rest-Alkohol ab". Ein Spaziergang bringt den Kreislauf in Schwung, Kopfschmerzen lassen nach und der Körper kann sich schneller erholen. Lassen Sie den Tag nach der Feier ruhiger angehen und geben Sie Ihrem Körper Zeit, sich zu regenerieren.