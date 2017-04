Hans Enn: „Ich bin fitter denn je“

26.04.2017, 19:30 Uhr

Ex-Profisportler Hans Enn sagt, er sei heute fitter denn je. Die BezirksRundschau hat nachgefragt.

STEYR. 1989 bekam Skirennläufer Hans Enn die erschütternde Diagnose seines Arztes: „Ihr Fuß bleibt steif, Sie können nie wieder Skifahren.“ Ein Schicksalsschlag für den Profisportler, standen doch 1991 die „Heimweltmeisterschaften“ in Saalbach-Hinterglemm – Enns Heimatort – auf dem Programm. Am Dienstag, 18. April, hielt Enn einen Vortrag in Bad Hall. Zuvor verriet Enn im Gespräch mit der BezirksRundschau sein „Geheimrezept“ für Vitalität und Gesundheit bis ins hohe Alter.Mit einem gerissenen Kreuzband bin ich 1989 zur Weltmeisterschaft nach Vail gefahren. Bei der Operation haben ich eine Infektion bekommen, dann ging das Dilemma los. Nachdem mir der Arzt sagte, ich könne nie wieder Skifahren, dachte ich mir: Ich schaffe das. Anschließend wurde ich weitere sechs Mal operiert, aber mein Knie wurde wieder, ich konnte wieder Skifahren.

Innere Reinigung: 9-Tage-Turbo-Programm

Während meiner aktiven Zeit habe ich zu wenig hinterfragt, weil die Trainer werden's schon wissen. Jeder sollte die Eigenverantwortung haben, selbst zu reflektieren und sich zu fragen: „Tut mir das gut?“Durch die vielen Verletzungen, die ich mir beim Skifahren zuzog und aufgrund der Operationen war mein Körper vollgepumpt mit Gift. Das dauert irrsinnig lange, bis du das wieder aus dem Körper rausbringst. Mein Arzt hat mir zu einer Darmreinigung geraten, das habe ich gleich ausprobiert. Seither bin ich davon überzeugt: Gesundheit beginnt im Darm, und diesen zu reinigen, ist die Basis für einen gesunden, vitalen Körper. Alle Traumata sind im Darm gespeichert – wenn man da einmal richtig durchputzt, lösen sich Blockaden und man kann wieder klarer denken.Gemeinsam mit Vitalstoff-Trainer Wolfgang Cyrol bietet Enn ein spezielles 9-Tages-Reinigungsprogramm an. Über diesen Zeitraum werden die Teilnehmer via WhatsApp gecoacht, erhalten Rezepte, werden von den Coaches motiviert und können jederzeit Fragen stellen. Alle Infos dazu auf www.9tage.com