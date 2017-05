Personal Training für einen gesunden Rücken

14.05.2017, 14:45 Uhr

Alltagsstress, Termindruck und familiäre Verpflichtungen, da bleibt die Motivation zum Sport oftmals auf der Strecke.

Auch uns Damen von der BezirksRundschau ergeht es da nicht anders. Um trotzdem am Ball zu bleiben können wir im Zuge unserer Fit-Challenge bei unserem Coach Juliana Käfer, diplomierte Fitness- und Gesundheitstrainerin, immerwieder auf Personal-Trainings-Einheiten zurückgreifen.

Einzeltraining und Motivations-Push

Nach nun 7 Wochen wissen wir schon genau, welche Fitnessübungen wir durchführen sollen, um unsere Ziele zu erreichen. Und doch ist es extrem hilfreich jemanden an unserer Seite zu haben der uns bei etwaigen Down´s so richtig pusht und uns immer wieder effektive Möglichkeiten aufzeigt um abwechslungsreich unser Fitnesslevel zu erhöhen und unsere Gesundheit zu fördern.Bei meiner Personal Trainings Einheit hat Juliana ein Workout für einen gesunden Rücken zusammengestellt, das genau auf mein Fitnesslevel sowie auf etwaige Beschwerden und Schwächen abgestimmt war.Die Übungen im Sitzen, in Rücken-, Bauch- sowie Seitenlage lassen sich ideal zu Hause umsetzen.Auch wenn diese Trainingseinheit ruhiger ablief muss ich gestehen bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Trotz ausgiebigem Cool down haben mir am nächsten Tag meine Bauch- und Rückenmuskel gezeigt, dass dieses Training sehr effektiv war.Ein Personal Trainer bietet so einige Vorteile. Eine individuelle Terminvereinbarung. Ob nun ein Workout im Studio des Trainers, bei mir zu Hause oder Outdoor - diese Möglichkeiten bieten einem doch eine hohe zeitliche Flexibilität. Und gleichzeitig ein massgeschneidertes Fitnessprogramm dass sich individuell nach den eigenen Zielen und Möglichkeiten richtet.Weitere Beiträge zu unserem 10 Wochenprogramm findet Ihr auf unserer Themenseite: