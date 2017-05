Rezept-Tipp zur Fit Challenge

08.05.2017, 07:56 Uhr

Nach dem Motto der Autoren Christian Putscher und Renate Putscher "Ein gesundes Essen kann auch gut schmecken", finden wir hier viele gesunde Rezepte, die im Alltag auch leicht umsetzbar sind.Hier ein kleiner Vorgeschmack!

Broccoli-Karfiolauflauf

Zubereitung:

je 200 g Broccoli und Karfiol1 Karotte100g magerer Schinken oder Putenbrustschinken150g geriebener Bierkäse (oder beliebigen Käse mit max. 25% F.i.T)200 ml Milch1 GemüsebrühwürfelPfefferKräuter nach Belieben1 gestrichener Esslöffel VollkornmehlDas gesamte Gemüse zerkleinern und etwa 10 Minuten dämpfen. In eine Auflaufform geben, mit dem in Streifen geschnittenen Schinken belegen, mit dem Milch- Mehlgemisch übergießen, mit Käse bestreuen und im vorgeheizten Backrohr bei 180 Grad 35 Minuten backen.Dieses Gericht kann man hervorragend einfrieren. So empfiehlt es sich, die doppelte Masse zubereiten, damit erspart man sich eine Menge Zeit.Viel Spaß beim Nachkochen und "guten Hunger"Bei Interesse ist das Buch "Besser für dich" bei Juliana Käfer erhältlich!Mehr zu Christian Putscher, Ernährungswissenschafter, Personal Trainer und Lifestyle Coach: