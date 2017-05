Vortrag: Wie stärke ich meine Widerstandskraft?

04.05.2017, 12:24 Uhr

Impulsvortrag von Mag. Dr. Alexander Zeilner und smoveyCOACH Ingrid Luef

STEYR. In der heutigen Zeit sind wir zunehmend mit komplexen Belastungen für Körper und Psyche - nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im privaten Bereich - konfrontiert. Es ist also wichtiger denn je, auf die vielfältigen Herausforderungen des Lebens angemessen reagieren zu können.Die Einstellung zum eigenen Sein und Eigenverantwortlichkeit werden in der Gesundheitserhaltung sowie Gesundwerdung immer wichtiger, was nicht nur durch viele Patientenbeispiele, sondern auch durch wissenschaftliche Studien belegt ist.Mag. Dr. Alexander Zeilner ist Humanbiologe, sowie Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Innere Medizin in der ganzheitlich orientierten Ordinationsgemeinschaft VitaLogikum in Aschach an der Steyr. Darüber hinaus ist er in der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig.

Ingrid Luef, MSc ist auch im Betrieblichen Gesundheitsmanagement aktiv. Als Dipl.-Aromapraktikerin und smoveyCOACH, gibt sie Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie aus aromatherapeutischer Sicht Ihre Widerstandsfähigkeit - einfach & wirkungsvoll - erhöhen können.Anschließend machen Sie die prickelnde Erfahrung, wie smoveyRINGE Körper und Geist sanft in Schwung bringen. Bewegungen mit smovey wirken in jedem Alter aufbauend und stärkend! Sievitalisieren über die Handreflexzonen Millionen von Körperzellenkräftigen das -/ Herz Kreislaufsystemfördern den Stoffwechselstärken das ImmunsystemTERMIN: MO 15.5.2017, Beginn: 18 UhrORT: WKO Steyr, Stelzhamerstr. 12, 4400 SteyrKOSTEN: Vortrag € 9,- / PersonANMELDUNG: bei Ingrid Luef, MSc(Tel. 0664 / 260 69 25, E-Mail: iluef@gmx.at)