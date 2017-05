60 Jahre und kein bisschen leise

04.05.2017, 11:45 Uhr

Letzten Sonntag hat es Karl Wakolbinger aber endlich einmal geschafft, dass seine Anni einmal so richtig überfordert war. An die 100 Gäste waren in der Firma geladen und mit allem was so eine Geburtstags- und Pensionsfeier braucht, wurde so richtig bis in die Morgenstunden gefeiert: Bier, Schweinsbraten und Rock´n Roll von der Old Metal Racing Band. Von den Vorbereitungen hat Anni nichts mitbekommen.Neben einer Gesangseinlage von Ihrem Mann Karl, gab es als großes Geschenk ein funkelnagelneues Motorrad, eine Suzuki SV 650.