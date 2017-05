Ausbildungskurs zum ÖWR Wildwasserretter 2017 in Bad Goisern

02.05.2017, 09:26 Uhr

Ziel dieser Ausbildung ist es, Rettungsschwimmer speziell für den Einsatz in schnell fließenden sowie stark strömenden Gewässern vorzubereiten. Im Kurs wurden neben den theoretischen Schwerpunkten den Kursteilnehmern insbesondere praktische Kenntnisse über verschiedene Bergetechniken, die Einsatzplanung sowie Gewässerkunde vermittelt. Dazu startete der Kurs Donnerstagabend mit einer Fülle an Theorievorträgen, welche Basis für die tags darauf stattgefundene praktischen Übungen waren.

Die Kursteilnehmer haben bereits am zweiten Kurstag den „Wilden Lauffen“, einen Teilabschnitt der Traun mit Wildwasserschwierigkeiten im dritten Grad, bezwingen müssen. Als angehender Wildwasserretter muss man diesen Abschnitt kontrolliert und in vorgegebener Linie schwimmend bewältigen. Im weiteren Kursverlauf wurde sowohl im Trockenen als auch im Nassen der Aufbau von Seilfähren und Flaschenzügen trainiert.Der dritte Kurstag bot den Teilnehmern die Möglichkeit das Rettungsgerät Raft im Zuge einer Befahrung der Traun vom neuen Kraftwerk Bad Goisern bis zum „Wilden Lauffen“ näher kennenzulernen. Ebenfalls wurde am dritten Kurstag die Seiltechnik bei einem Stationsbetrieb in Lasern vertieft. Im Zuge von Kurzreferaten haben die Kursteilnehmer abends die gesamten praktisch und theoretisch erlernten Inhalte vor sämtlichen Teilnehmern präsentiert. Danach ging es direkt zur Nachtausbildung, wo die Kursteilnehmer einen ruhigeren Abschnitt der Traun schwimmend bezwingen mussten.Der letzte Kurstag stand im Zeichen der großen Abschlussübung, wo die Kursteilnehmer komplett auf sich alleine gestellt einen Großeinsatz (Raftingunfall im Bereich „Wilder Lauffen“) bewältigen mussten. Nach der erfolgreichen Suche, Versorgung und Bergung sämtlicher verletzter Personen wurde der diesjährige Ausbildungskurs zum Wildwasserretter mit der feierlichen Übergabe der Urkunden beendet. Stellvertretend für das gesamte Ausbildner-Team gratuliert der Landesreferent für Wildwasser Mag. Lothar Hiebl den 8 angehenden Wildwasserrettern zum bestandenen Kurs.Ohne den unermüdlichen und höchst professionellen Einsatz von 12 Ausbildnern, die aus Oberösterreich und der Steiermark kommen, ist ein Ausbildungskurs zum Wildwasserretter dieses Formates nicht durchführbar. Der Landesreferent für Wildwasser dankt sämtlichen Ausbildnern und Sympathisanten, ohne denen ein solch reibungslos verlaufener Kurs denkunmöglich wäre, dankt zudem für die Unterstützung der Ortstelle Bad Goisern für die tatkräftige organisatorische Unterstützung im Vorfeld sowie im Ablauf des Kurses und gratuliert allen Kursteilnehmern für das gezeigte Engagement und die erbrachten Leistungen ganz herzlich. Nur durch solche Ausbildungen kann garantiert werden, dass im Wildwasser verunfallten Personen rasch, zielsicher und effizient geholfen werden kann.Text: Mag. Lothar HieblFotos: Dietmar Ramsner, ÖWR