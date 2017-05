Begeisterte Kinderaugen sagen mehr als tausend Worte

09.05.2017, 11:53 Uhr

Erfahrene Bäuerinnen der „Schule am Bauernhof“ Betriebe nahmen die kleinen Gäste mit auf eine Reise durch die Landwirtschaft, und zeigten ausgewählte Programmbausteine ihres Angebotes. So konnten Haferflocken selbst hergestellt und fürs Frühstück mit nach Hause genommen werden. Großer Andrang war durchgehend bei der Herstellung des Schule am Bauernhof- Kräutersalzes. Durch die fleißige Unterstützung von Schülerinnen der Bakip Steyr konnte der Ansturm gut bewältigt, und die begeisterten Kinder gut unterstützt werden. Weiter ging die Reise mit viel wissenswerten Informationen der anwesenden Seminarbäuerinnen beim Schweine- und Milchlehrpfad, und so kam beim Buttershaken sogar manch Erwachsener ins Schwitzen.Abgerundet wurde das Programm durch das Kühemelken, bei dem so manche großen und kleinen Talente von den erfahrenen Bäuerinnen entdeckt worden sind.

Informationen zum Schule am Bauernhof Angebot finden Sie unter www.schuleambauernhof.at, Informationen zum Angebot der Seminarbäuerinnen finden Sie unter www.seminarbaeuerinnen-ooe.at. Wenn Sie Fragen zu den Schulangeboten, Kochkursen und Angeboten für Kinder und Jugendliche der Landwirtschaftskammer haben wenden Sie sich bitte direkt an die Landwirtschaftskammer Steyr, Veronika Ploner, Tel. 050 6902 4513, veronika.ploner@lk-ooe.at