Bundespräsident trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Steyr ein

29.04.2017, 08:04 Uhr

Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen war am Freitag,28.4.17 mit seiner Gattin Doris Schmidauer zu Besuch in Steyr und trug sich dabei im Festsaal des Rathauses in das Goldene Buch der Stadt Steyr ein.Das Goldene Buch ist ein Gästebuch der Stadt Steyr, welches für hochrangige Besucher aus Politik, Wirtschaft und Kultur vorgesehen ist.Besuche von Staatsoberhäuptern in Steyr sind nicht alltäglich. Alexander Van der Bellens Amtsvorgänger Dr. Heinz Fischer hat sich am 6. Juni 2005 in das Goldene Buch der Stadt Steyr eingetragen, und besuchte letztes Jahr am 16. April die HTL in Steyr, anlässlich zur Inbetriebnahme des Siegfried Marcus Wagen, den die HTL Steyr nachgebaut hatte.