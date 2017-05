„Danke an alle Fleißigen im Bezirk Steyr!“

02.05.2017, 18:47 Uhr

Der „Tag der Arbeit“ am 1. Mai steht beim ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB traditionell im Zeichen des Dankes an alle tüchtigen Arbeitnehmer im Land.

STEYR. „Statt bei Aufmärschen Klassenkampf zu betreiben, haben wir auch heuer jene besucht und mit einer kleinen Stärkung überrascht, die an diesem Tag Dienst versehen und so zum Funktionieren unserer Systeme auch an Feiertagen beitragen“ so ÖAAB-Bezirksobmann GR Markus Spöck im Rahmen der Besuche der Steyrer Polizeiinspektionen , die er gemeinsam mit GR Thomas Schurz und Geschäftsführer Philipp Eichinger durchführte. „Ihnen und allen weiteren fleißigen und hoch motivierten Landsleuten gebührt nicht nur heute unser Dank“, so Spöck, „sie tragen einen großen Teil zum Erfolgsweg des Arbeits- und Wirtschaftsbundeslandes Oberösterreich bei!“Für den ÖAAB steht auch weiterhin der Einsatz für eine faire und menschliche Arbeitswelt im Mittelpunkt. „Es muss sich ganz einfach auszahlen, wenn man jeden Tag aufsteht und hart arbeitet. Wir bemühen uns daher um die dringend notwendige Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung durch die kalte Progression, eine sinnvolle Weiterentwicklung der Arbeitszeit im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine vernünftige Gestaltung der wertvollen Sozialleistungen als Hilfe für jene, die sie dringend brauchen“, so ÖAAB-Obmann GR Markus Spöckeinmal mehr klarstellt: „Es braucht einen spürbaren Unterschied zwischen Einkommen aus Arbeit und der Mindestsicherung. Das ist ganz einfach eine Frage der Gerechtigkeit und der Motivation, einer geregelten Arbeit nachzugehen!“Dabei unterstützen die ÖAAB-Spitzenfunktionäre auch die von Landeshauptmann Thomas Stelzer ausgerufene Partnerschaft mit den Leistungsbereiten. „Wir haben viel in Oberösterreich: Wohlstand, Lebensqualität, Sicherheit und Frieden. Aber genau darum haben wir auch viel zu verlieren. Deshalb müssen wir Oberösterreich zu einer Spitzenregion entwickeln, zu einem Land der Möglichkeiten. Das bedeutet: Wer etwas leisten will, soll hier die besten Chancen haben, wer etwas lernen will, hier die besten Angebote und wer Hilfe braucht, hier die beste Unterstützung“, so der neue oberösterreichische Landeshauptmann. „Und genau deshalb will ich eine Partnerschaft mit den Leistungsbereiten in unserem Land. Ihr Einsatz macht es erst möglich, jene zu unterstützen, die Hilfe brauchen und in die Zukunft unseres Landes zu investieren. Sie sollen wissen: Ihre Arbeit, Ihr Einsatz zahlt sich aus!“