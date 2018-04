Das waren die Ennstaler Gewerbetage in Maria Neustift

24.04.2018, 12:58 Uhr

Über ein erfolgreiches Ausstellungswochenende mit vielen Besuchern im malerischen Ortszentrum von Maria Neustift freut sich die Initiative Wir sind Ennstal.

Schaukochen, Modenschau & vieles mehr

Was wäre ein Fest ohne Musik?

MARIA NEUSTIFT. Tolles Wetter herrschte bei den Gewerbetagen vom 20. bis 22. April 2018 in Maria Neustift. Die vielen kleinen und mittleren Betriebe machen die ländliche Region stark, bieten beste Nahversorgung und zahlreiche Arbeitsplätze. Sie – die Aussteller - beeindruckten bei den 7. Ennstaler die Besucher mit ihrer Leistungsvielfalt und persönlichen Beratungskompetenz. „Wir bieten mit den Ennstaler Gewerbetagen den Betrieben eine Bühne und machen die Vielfalt sichtbar!“ Damit bringt der Sprecher der Initiative Wir sind Ennstal Wirtschaftskammerobmann Peter Guttmann sein Anliegen auf den Punkt.„Wenn alle zusammenhelfen, von den Behörden über die Feuerwehren bis zu den Vereinen, dann kommt auch was Beeindruckendes heraus,“ freut sich die Organisatorin Rosina Bürscher vom Eventzentrum Eisenwurzen über die perfekte Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren und den Ausstellern.Schaukochen, beste Kulinarik in den Gasthäusern, bei der Bauernschaft, bei Paletti im Ausstellungszelt, bei der Bäckerei am Ortsplatz und natürlich bei der Mostkost mit der Ochsenbraterei erfreuten den Gaumen.Maria Neustift zeigte sich nicht nur im schönsten Frühlingslicht, sondern auch im schönsten Kleid. Modeshows mit den aktuellen Trends, Trachtenmode und auch Jagdgewand brachten ins Bewusstsein, dass die nächsten Shoppingtouren im Ennstal stattfinden können.Bachler Blech, die Musikkapelle Maria Neustift, die Singgemeinschaft, die Neustifter Hozatmusi und Cajon- und Gesangslehrer Martin Krendl sorgten für die musikalische Umrahmung.