Feuerwehr Heuriger in Sierning

08.05.2017, 06:28 Uhr

Äußerst zufrieden zeigte sich Kommandant ABI Walter Heubusch vom Fest. Und dazu hatte er allen Grund, denn zahlreiche Sierninger aber auch Besucher aus der Umgebung und dem Ausland waren der Einladung des Ortsfeuerwehrkommandos gefolgt und zum Feuerwehrheurigen gekommen.„Diese Veranstaltung ist ein ganz wichtiger Pfeiler bei der Finanzierung unserer Wehr“, streicht Kommandant Heubusch hervor, denn die Florianis verdienen so wichtiges Geld, das für neue moderne Ausrüstung investiert wird und somit in die Sicherheit der einzelnen Feuerwehrleute aber nicht zuletzt auch in die Sicherheit der Marktbevölkerung.

Die FF Sierning versorgte die Gäste mit Speis, Trank und ausgezeichneten Mehlspeisen. Der Dachstein Express aus Gosau steuerte die Musik bei und so war der Samstag beim Feuerwehrheuriger ein gelungener Abend.