Flurreinigungsaktion: Für ein sauberes Rohr

27.04.2018, 10:18 Uhr

Der Umweltausschuss hatte am 21. April wieder zur alljährlichen Flurreinigungsaktion eingeladen.

ROHR. Unter der Beteiligung von vielen engagierten Gemeindebürgern, darunter auch der Landjugend, Feuerwehrjugend, Gemeinderäten, Umweltausschussmitgliedern und Bürgermeister Ulrich Flotzinger war es wieder eine gelungene Veranstaltung. Besonders erfreulich war, dass auch einige der in Rohr ansässigen Asylwerber teilgenommen haben. Im Altstoffsammelzentrum wurden danach die fleißigen Helfer zu Jause und Getränken, gesponsert von der Gemeinde eingeladen. Für die perfekte Organisation dieser Reinigungsaktion bedankte sich Umweltausschussobmann Christian Pöcksteiner bei den Gemeindemitarbeitern. In diesem Sinne auch noch mal ein Dankeschön an alle TeilnehmerInnen für ihre Unterstützung!