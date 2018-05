Harleytreffen 2018 in Steyr

02.05.2018, 08:35 Uhr

Das dröhnende Motorengeräusch und die hochpolierten heißen Eisen lockten wieder tausende Besucher auf den Stadtplatz bzw. entlang der Strecke und auch in Bad Hall war der Besucherandrang enorm.Den gesamten Erlös dieses Event spenden die Organisatoren wieder einem karitativen Zweck.Ein besonderer Genuss war die Live Band am Stadtplatz Akustixxx Rockte die Biker so richtig auf.