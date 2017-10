Jagdclub Steyr feierte Jubiläum mit Hubertusmesse

08.10.2017, 22:14 Uhr

Beim Festakt zog an der Spitze Pfarrer Nikola Prskalo mit den Ministranten, danach das Festkomitees der Jäger und Ehrengäste zur Hubertusmesse in die Kirche ein. Unter den Ehrengästen waren Landesjägermeister Sepp Brandmayr, Nationalrat Johann Singer, die beiden Vizebürgermeister Wilhelm Hauser und Helmut Zöttl, sowie einige Gemeinderäte der Stadt Steyr.Musikalisch umrahmt wurde die Messe von der Jagdhornbläsergruppe Behamberg. Im Anschluss lud der Jagdklub zur Agape wegen Schlechtwetter in das Pfarrheim ein, dort sorgten die Jagdhornbläsergruppe Garsten und der Männergesangsverein Sängerlust für das musikalische Rahmenprogramm.