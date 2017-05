Mostfest & 70-Jahr-Feier der Landjugend Behamberg

07.05.2017, 09:58 Uhr

Die Mostkost und Ausschank hatte bereits um 17.00 Uhr begonnen. Am Beginn spielte die „Wirtshausmusi“ vom Musikverein Wachtberg und anschließend sorgte die „Lederhosenböhmischen“ vom Musikverein Behamberg für gute Stimmung Es wurden wieder die besten Moste Behambergs ausgeschenkt. Dazu gab es regionale Schmankerl und Mehlspeisen. Heuer hat es eine spezielle Jubiläumsjause gegeben. Um 20.00 Uhr begann der Festakt mit der Mostprämierung.Die Sprengelleiterin Sophia Nußbaumer und der Sprengelleiter Mario Weindlmayer machten die Begrüßung und führten auch durch das Jubiläumsprogramm. Als Ehrengäste begrüßten sie unter anderem Pfarrer Dr. Norbert Kokott, Bürgermeister Mag. Karl Stegh, Vizebürgermeister Manfred Zeitlhofer, mehrere Gemeinderäte, Bundesrat Andreas Pum, die Mostprinzessinnen Viki und Iris den Bezirkssprengelleiter Franz Zellner und die Bezirkssprengelleiterin Elisabeth Kirchweger Weiters konnten sie viele frühere Sprengelleitungen und Sprengelfunktionäre begrüßen. Mit einer Diashow gab es den Rückblick vom letzten Jahr.Beim Mostfest – wie der Name schon sagt – dreht sich alles um Most. Am 24. März gab es die alljährliche Vormostkost, wo es 26 verschiedene Moste zum Verkosten gab. Aus diesen 26 Mosten gingen 3 Gewinner hervor. Der 3. Platz ging an Manfred Mayer, den 2. Platz erreichte der Most von Franz Ritt und der Gewinnermost kam dieses Jahr wieder von Manfred Mayer. Den Preisträgern wurde eine Urkunde und ein kleiner Jausenkorb übergeben.Als Highlight des Abends wurde eine Diashow mit Bildern aus den vergangenen 70 Sprengeljahren ganz unter dem Motto „Back To The Roots“ gezeigt. Es waren äußerst tolle Bilder und für die älteren Besucher ein toller Rückblick.In die alten Protokollbücher konnte eingesehen werden und eine Vielzahl von alten Fotos konnten angeschaut bzw. bewundert werden.Bürgermeister Mag. Karl Stegh wies in seinen Grußworten auf die Wichtigkeit der Jugend in der Gemeinde hin und gratulierte der Jugend zu dieser Feier. Die Landjugend ist für die Gemeinde, aber auch für die ganze Jugend ein ganz wichtiger Verein. Bundesrat Andreas Pum erklärte in seinen Grußworten, dass die Landjugend die größte Jugendorganisation ist, dass er sich über die Aktivitäten der jungen Menschen freue und gratulierte zu diesem Fest.Die Landjugendleitung bedankte sich bei der Gemeinde und allen Sponsoren für die Unterstützungen.In den Bars und den Ausschankstellen gab es noch lange gemütliche Gespräche unter den Besuchern bis spät in die Nacht hinein.Derzeitige Leitung - Nußbaumer Sophia, Mario Weindlmayr. Deren Stellvertreter sind Hanna Gneiger, Sebastian MayerDie Landjugend hat zurzeit 56 aktive MitgliederEs wurde auch ein Schätzspiel gemacht und zwar musste das Gewicht eines Birnbaumastes geschätzt werden. Die Gewinner waren: 1. Platz Martina Heigl, 2. Platz Michael Schwingenschlögl und 3. Platz Franz Weindlmayer.

Die Landjugend Behamberg wurde im Jahre 1947 gegründet. Die Landjugend Behamberg gehört zum Bezirk Haag. Der erste Obmann war Julius Hofstätter, sein Stellvertreter war Karl Innerhuber. Die erste Leiterin war Maria Riener und die Stellvertreterin war Elfriede Innerhuber. Seit dem Bestehen der Landjugend gab es bis jetzt 34 Obmänner und 38. Leiterinnen.Die Landjugend ist unter anderem bei folgenden Veranstaltungen aktiv:Mitgestaltung beim Erntedankfest, Krampus- bzw. Nikolausbesuche, eintanzen beim Neujahrsball, Landjugend Schifahren, Aquanight, Vormostkost, Mostfest, 6-er Cup, Ferienspiele, Projektmarathon, Rock in Trocht, Kirtagsstandl, Generalversammlung, Theaterbesuche, Weihnachtsfeier, alte Leute in der Weihnachtszeit in der Gemeinde besuchen, Silvesterparty u.v.m.