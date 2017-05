Netzwerk-Nachmittag der Extraklasse

15.05.2017, 10:10 Uhr

Ein Treffen ganz nach dem Motto:

zusammenrücken -zusammenarbeiten - zusammenhelfen

Zu einem außergewöhlichen Nachmittag von Unternehmer für Unternehmer lud Jürgen Staudinger von FUN&BUSINESS gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern zur Fa. Gast Metallwaren GmbH ein.Netzwerken bedeutet, sich kennen zu lernen, sich für den Anderen zu interessieren, Gemeinsamkeiten zu finden und sich die Frage zu stellen "was kann ich für dich tun".

Networking - reden macht Sinn

Gemeinsam mehr erreichen

In gemütlicher Runde mit ca. 50 Gästen und Unternehmen präsentierten sich die einzelnen Sponsoren und luden danach zum gegenseitigen Kennenlernen ein.Fa. Gast Metall GmbHKairos 13Sierninger KerndlgreisslereiModehaus KutsamThomas Staudinger, UnternehmensberatungAutohaus Mercedes VazanskyFUN&BUSINESSUnter den Kooperationspartnern und den Besuchern entstand ein reger Austausch der weit über den Small-Talk hinausging.In gemütlicher Atmosphäre wurden neue Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht. Gleichzeitig konnten viele Mercedes-Modelle von den Teilnehmern bei einer Probefahrt auf Herz und Nieren getestet werden.Für das leibliche Wohl sorgte Doris Pirafellner mit regionalen und saisonal abgestimmten Produkten. Immer auf dem Laufenden bleiben was saisonale Produkte angeht unterChristof Aspöck gewährte einen Einblick in das neuartigste Wohnprojekt in Österreich - die FashionWG.Mehr dazu unter Fashion WG Michael Vazansky stellte unter anderem auch die sehr gefragten Feuerkörbe vor. Mehr zu Produkten wie Feuerkörbe oder auch Gusspfannen unter:Mehr zum Team und die neuesten Mercedes-Modelle finden Sie hier:Christian Pürstinger, Ihr regionaleR Ansprechpartner wenn es um Ihre Textilien und Ihr Marketing-Material geht. Druck oder Stick auf Ihren Werbetextilien?Hier werden Sie kompetent beraten: Kairos 13 , Unternehmensberater und Mediator.Die Unternehmensberatung für Menschen. Aus Zahlen und Menschen soll ein gewinnendes Team entstehen.Mehr dazu : Thomas Staudinger Jürgen Staudinger begleitet Sie auf den Weg zum Erlebnis- und Emotionsmarketing. Ihr Weg zum gelebten Marketing beginnt hier: http://www.fun-at-business.at/