Oktoberfest der FF Haidershofen

10.09.2018, 18:33 Uhr

Die Gemeindepolitik, an der Spitze Bürgermeister Manfred Schimpl, die umliegenden Feuerwehren und viele weitere Gäste folgten der Einladung und schwangen nach der Eröffnung fleißig das Tanzbein. Unterhalten wurden die Besucher von den „Mostlandstürmer“.Ob auf der Tanzfläche oder in der Schnapsbar, das Oktoberfest endete für viele erst in den frühen Morgenstunden.Die FF Haidershofen bedankt sich in diesem Sinne nochmal bei allen Sponsoren für die Spenden und bei den Ballgästen fürs Kommen.