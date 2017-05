Oö. Gesundheitsförderungspreis: Zweiter Platz geht an Adlwang

08.05.2017, 15:27 Uhr

„Der Preis soll in erster Linie Anreiz sein für noch mehr innovative Aktivitäten im Bereich der kommunalen Gesundheitsförderung. Wir holen Ideen der Gesunden Gemeinden vor den Vorhang, die auf kreative Art die Bevölkerung zu gesundheitsbewusstem Verhalten motivieren. Dadurch erhalten auch andere Gemeinden wertvolle Anregungen“, so Haberlander.

Mit der Errichtung der Kochwerkstatt setzte sich die „Gesunde Gemeinde“ Adlwang zum Ziel, einen offenen Ort zum Lernen, Austauschen, Kochen und Vernetzen zu schaffen. Seit der Eröffnung der neuen Gemeinschaftsküche bereicherten Kochworkshops zur regionalen, gesunden Küche, ein interkulturelles Fest und Kulturcafés, sowie Informationen zum nachhaltigen Einkaufen und Kochen oder zur Bedeutung des Frühstücks das Programm der „Gesunden Gemeinde“. Mit der Kochwerkstatt gelang es vor allem, unterschiedliche Gruppen zum Mitmachen zu motivieren. Jugendliche, Kinder, Frauen und Männer jeden Alters nehmen an den laufenden Aktivitäten teil. Die Freude am Kochen und an einer abwechslungsreichen, gesunden Ernährung konnte somit bereits an viele Personen praxisnah und lustvoll vermittelt werden.Die acht Sonderpreise wurden an die Gesunden Gemeinden Frankenmarkt (Gesundheit für andere ist Gesundheit für uns), Hargelsberg (Genuss-Werkstatt), Hartkirchen (Kochbuch „GSUND und GUAT“), Neuhofen an der Krems (Wir wollen uns „verstehen“), Nußbach (Tag der Fußgesundheit), Sierning (Schnupperessen), St. Florian am Inn (Im Doppel leichter werden) und St. Oswald bei Freistadt (Tag der Sinne) vergeben.