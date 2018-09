Rundes Jubiläum in Steyr:Eurogast Almauer feiert 100-jähriges Bestehen

20.09.2018, 11:36 Uhr

1918 legten Friedrich & Paula Almauer den Grundstein für das Handelsunternehmen F. Almauer GmbH. Ein Jahrhundert später feierte der Familienbetrieb unter der Leitung von Sylvia Almauer nun gemeinsam mit dem gesamten Team, Kreativ-Koch Reinhard Gorfer und mehr als 300 Gästen den 100. Geburtstag.

STEYR. Am 18.09.2018 war es soweit: Eurogast Almauer feierte sein 100-jähriges Bestehen. Neben treuen Gastronomiekunden und Wegbegleitern waren auch Eurogast Österreich Geschäftsführerin Susanna Berner, uPM, Peter Krug (Leitung Einkauf, Management Board Eurogast Österreich), sowie Eurogast Gesellschafter-Kollegen Dipl.-Ing. Josef Braunshofer, Mag. Thomas Walser, KR Herbert Pilz und Mag. (FH) Alexander Kiennast und Bürgermeister Gerald Hackl unter den Gästen. Spitzenkoch und Eurogast Almauer-Kunde Reinhard Gorfer kredenzte ein köstliches Menü.„Wir sind stolz und froh, in Sylvia Almauer & ihrem Team einen verlässlichen Eurogast-Partner zu haben. Sie steht für vollen Einsatz und echte Frauenpower in der Männerdomäne Gastrogroßhandel. Ihr Vater, Reinfried Almauer, war 1965 maßgeblich an der Gründung von Eurogast Österreich beteiligt. Wir gratulieren herzlich zum 100. Geburtstag und wünschen noch viele erfolgreiche Jahre!“, freut sich Susanna Berner.

Einer für alle, alle für einen

Wie alles begann

Sylvia Almauer, Geschäftsführerin und bereits seit 34 Jahren im Familienbetrieb tätig, packt seit jeher stets mit an. Etikettieren, Regale einräumen, kassieren, Buchhaltung – was gerade ansteht wird erledigt. Ihre „Hands-on“-Mentalität hat Almauer auch an ihre Mitarbeiter weitergegeben, erzählt sie: „Bei unserer Unternehmensgröße ist das Miteinander einfach sehr wichtig, bei uns kann fast jede/r alles, darauf legen wir großen Wert.“ Der Begriff Firmenbindung ist bei den Almauers keine leere Worthülse. Bereits seit über zwei Jahrzehnten halten Prokuristin & Buchhalterin Michaela Watzka, Prokurist & Leiter Ein- & Verkauf Johann Seiwald sowie Gabriele Depaul (Leitung Telefonverkauf) und Gerhard Schönegger (Leitung Vertrieb) dem Familienbetrieb in Steyr die Treue. „Ich bin meinen 40 Mitarbeitern dankbar und weiß ihre Arbeit sehr zu schätzen! Neben unseren Kunden gebührt auch ihnen unser Fest zum 100-jährigen Bestehen“, freut sich Sylvia Almauer.Bereits Ende des 19. Jahrhunderts startete Friedrich Almauer – Urgroßvater der heutigen Geschäftsführerin – den Handel mit Fahrrädern und Eisenwaren. Sein Sohn, Friedrich Almauer junior, bewies Jahrzehnte später ebenfalls gesunden Unternehmergeist, als er und seine Frau eine Kaffeerösterei sowie Spirituosen- und Zuckerwarenhandlung in Steyr übernehmen, diese mit „F. Almauer & Co“ registrieren ließen und zu einer Lebensmittelgroßhandlung ausbauten. Das Unternehmen Almauer war geboren. „Nach dem frühen Tod meines Großvaters, übernahm mein Vater Reinfried 1950 den Betrieb gemeinsam mit seiner Schwester. Darüber hinaus war er federführend bei der Gründung der Eurogast Österreich und kümmerte sich unermüdlich um den Einkauf und gute Preise“, erzählt Sylvia Almauer. 1984 stieg sie selbst ins Familienunternehmen ein. 1988 wurde die Firmenzentrale in der Prof.-Hans-Gerstmayrstraße 2 in Steyr eröffnet, 2012-14 wurde diese generalsaniert und vergrößert.Almauers Faible für Technik kommt auch dem Betrieb zugute: Gern testet sie die aktuellsten IT-Lösungen direkt im Markt und ist stets offen für Neues. Dennoch hat Sylvia Almauer das Handeln und Führen schlicht in den Genen, erzählt sie abschließend: „Hartes Verhandeln, Qualität und Verlässlichkeit, das waren damals unsere Grundpfeiler und das sind sie bis heute geblieben.“