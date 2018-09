Smovey Power Day brachte hochkarätige Fitness-Stars nach Steyr

16.09.2018, 02:18 Uhr

Alle Fitness-Begeisterten genossen einen Tag voller Bewegung und Aktivität. Viele neue Ideen, wie smoveyShuffle, smoveyJump, smoveyFunctional, Moves und Workshops wurden dabei vorgestellt. Hochkarätige Special-Guests sorgten zusätzlich für Abwechslung. So kan Detlef D! Soost mit seiner Frau Kate Hall nach Steyr und studierte mit den Besuchern eine Choreo ein, die er selbst für smovey entwickelt hatte.Zusätzlich hielt er einen Fitness-Motivationsvortrag und zeigte einen Rückblick auf sein Leben.Top-Choreograph Alamande Belfor, bekannt von Austrias Next-Top-Model und smovey Fit´n´Dance Mastertrainer Sebastian waren ebenfalls zu Gast in der Stadthalle.Am Abend gab es dann eine Autogrammstunde und jeder der Smovey Fans konnte ein Bild mit seinen Stars machen.Der feierliche Abschluss an diesem Tag war ein musikalisches Schlager-Feuerwerk mit Regina Engel, sie holte den Erfinder der Smoveyringe Salz Hans auf die Bühne und sang extra ein Lied für Ihn, welches das Publikum mit tosenden Applaus würdigte.