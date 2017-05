smovingfriends bringen Schwung nach Vestenthal

14.05.2017, 17:07 Uhr

Familie, Freunde, Kunden und solche, die das noch werden wollen, konnten sich selbst ein Bild von den neuen Räumlichkeiten, wo Freude, Spaß an der Bewegung, Entspannung & Wohlbefinden aufeinander treffen, machen.Gerda Delaunay, smoveyGeschäftsführerin erinnerte sich bei Ihrer Ansprache noch an die ersten Schritte von Jennifer und Alexander, die den Weg zu smovey auch als Kursteilnehmer gefunden hatten. "Wir wünschen der Familie Gruber viel Erfolg und Spaß mit ihrem eigenen Studio, das ein perfektes Zusammenspiel von Körper, Geist & Seele vermittelt." so Delaunay.Auch smoveyErfinder Johann "Salzhans" Salzwimmer ließ sich die Eröffnungsfeier nicht entgehen. Auf die Frage wie es ihm geht meinte er: "Es ist nicht immer leicht, aber aufgeben tun wir nur einen Brief."

Die Gesunde Gemeinde Haidershofen hat die smovingfriends von Anfang an unterstützt. "Es freut uns sehr, dass Jennifer und Alexander mit ihrem eigenen Studio nun die Möglchkeit haben, all ihre Projekte in ihren eigenen Räumen umsetzten und durchführen zu können." so Haidershofens Bürgermeister Manfred Schimpl.Mit einem Glas Sekt wurde auf die Zukunft der smovingfriends angestoßen und die Eröffnungsfeier klang in geselliger und familiärer Atmosphäre aus.