Steyrer Seniorenbund auf Käsetrip

24.04.2018, 16:29 Uhr



STEYR. 57 Senioren folgten kürzlich dem Reisebegleiter Robert Wandl, um mit ihm die Produktpalette der Käsemacher zu verkosten. Zu diesem Zweck begab man sich in das Waldviertel, nach Heidenreichstein. In der Käsemacherwelt erlebten die Senioren einen äußerst interessanten Tag. Sehr anschaulich konnten sie mitverfolgen, wie Schnitt-, Weich- und Frischkäse erzeugt werden. Auch der Burg Heidenreichstein wurde ein Besuch abgestattet. Das in hervorragendem Zustand befindliche Bauwerk, in seinem Ursprung aus dem 12. Jhdt., weckte jugendliche Erinnerungen an das in der Schulzeit vermittelte Wissen über das Rittertum. Kunsthistorisch war der Rundgang ein Erleben der Epochen der Gotik, der Renaissance und des Barocks. Wieder einmal verbrachten wir einen Tag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.