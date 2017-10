Tolle Stimmung bei der 7. Blumen-Mode-Reise Show

08.10.2017, 20:15 Uhr

Der Laufsteg im Gewächshaus ist mittlerweile zum fixen Highlight bei den Steyrern geworden. Wie immer charmant moderiert von Gabi Nemetschek, präsentierte die Boutique Schwinghammer die neueste Modekollektion.Optik Petermandl zeigte trendige Brillen, Intercoiffeur Studio G stylte die Models im aktuellen neuen sehr femininen Look.Das Modeatelier „Wirly“ überraschte mit Kostümen, zauberhaften Abendkleidern und Ballroben. „Treff.Schuh“ begeisterte mit Schuhen und Taschen und Porsche Steyr rundete die abwechslungsreiche Show mit der Präsentation des AUDI A5 Cabrio ab.Bei der amerikanischen Versteigerung zugunsten der Aktion "Licht für die Welt" gab es ein Candle Light Dinner auf dem neuen Steg zu ersteigern.Stimmungsvolles Ambiente, Livemusik von „Fields in Joy“ und vor allem gut gelaunte und begeisterte Kunden machten den Abend zu einem rauschenden Fest. Die rund 500 Gäste feierten und tanzten in bester Stimmung bis spät in die Nacht.