Vernissage im Vorsorgezentrum kann noch besichtigt werden

03.05.2017, 09:26 Uhr

Es haben Hannelore Bruckner, Maria Gruber, Maria Inselsbacher , Barbara Kroboth und last not least Erich von Losenstein ausgestellt. Die Bilder sind nach wie vor im Vorsorgezentrum Losenstein zu besichtigen.Der Bürgermeister Karl Zeilermayer hat die Veranstaltung eröffnet und war sehr stolz über den regen Zulauf. Furtmüller, die im Team mit Traudi Reindl das Event organisiert hat, hat schon wieder neue Pläne im Kopf. In diesem Jahr werden voraussichtlich noch vier Events veranstaltet. Der Bogen erstreckt sich von der Modeschau über ein Sommerfest mit Musik bis zur Filmvorführung des heimischen Regisseurs Walter Wippersberg.Alle Infos auf www.vsz-losenstein.at