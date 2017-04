Wandern zum Kennenlernen

26.04.2017, 07:21 Uhr

„Wie kann man einander besser kennenlernen, als auf einer gemeinsamen Wanderung? Das macht jeder gern und das ist niederschwellig, genau das richtige für eine Integrationsveranstaltung.“ Ist Lukas Reiter überzeugt. Schon zum sechsten Mal veranstaltet er mit seinem Ausschuss die Begegnungswanderung. „Dieses Angebot ist für alle, die nach Dietach ziehen und nicht sofort einen Anschluss finden. Aber natürlich auch für alle anderen, zum Kennenlernen braucht es ja immer zwei Seiten.“, ist Reiter überzeugt.

Geschichte und Kultur als HöhepunkteWie jedes Jahr gibt es auch heuer am Weg zwei kurze Höhepunkte. Die Wanderung geht über den Kriftnerberg am Heuberg zum Bio Obsthof Mader „Huber am Heuberg“, einen von neun Dietacher Erbhöfen. Wir wandern weiter nach Staning zu Monika und Konrad Putz um auch einen Einblick über die Geschichte ihres Erbhofes zu bekommen. Danach geht es zurück ins Ortszentrum um nen Nachmittag noch gemütlich im Pfarrzentrum ausklingen zu lassen. „Das Wort Integration hat für viele Menschen einen fahlen Beigeschmack. Dem wollen wir entschieden entgegenwirken. Zum Kennenlernen braucht es beide Seiten und einen geeigneten Raum, in dem man sich begegnen kann. Nur dann kann Integration gelingen. Diesen Raum bieten wir seit sieben Jahren.“, sagt Reiter, „Dabei geht es aber nicht nur um Migration aus dem Ausland. Ein kleiner Ort muss auch mit dem regen Zuzug aus dem Umland fertig werden. Das alles ist Integration und damit die gelingt, machen wir uns gemeinsam auf den Weg.“Sonntag 7. Mai 201714 Uhr Treffpunkt beim Gemeindeamt