Zweite Goldmedaille für Maria Fahrngruber beim Trierenberg Super Circuit 2018

04.05.2018, 11:06 Uhr

Dass dieses Foto so guten Anklang finden würde, ahnte damals noch keiner.Maria Fahrngruber gewann damit einen der Hauptpreise bei der Firma Agrana und2018 die Goldmedaille beim Trierenberg Super Circuit in der Sparte „All around Bread- Fields, Grain, Bread & Bakers.Schon 2017 gewann die Hobbyfotografin bei diesem Wettbewerb eine Goldmedaille in der Sparte „Austria at its best“ mit einem Foto aus dem Ennstal.

Der Trierenberg Super Circuit ist der weltgrößte Fotowettbewerb mit ungefähr 120 000 Einreichungen aus 115 Ländern. "Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, bei der Preisverleihung mit Leuten aus aller Welt auf der Bühne zu stehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen über wunderschöne Fotos", schwärmt Fahrngruber.Maria Fahrngruber fotografiert gerne in der Natur, auf Reisen und Menschen, die das Besondere lieben. Dazu braucht sie spontane kreative Ideen und viel Geduld auf der Suche nach dem einzigartigen Blickwinkel.