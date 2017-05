39 neue Truppführerinnen und Truppführer beim Grundlehrgang 2017 in Dietach ausgebildet

11.05.2017, 04:20 Uhr

Besondere Leistungen erbrachten FM Stephan Winninger von der Feuerwehr Pfarrkirchen und FM Fabian Poinstingl von der Feuerwehr Losensteinleiten. Sie absolvierten den Einstiegstest und die Erfolgskontrolle fehlerfrei.

Der Grundlehrgang ist die Basis für weitere Ausbildungen sowie Lehrgänge im Bezirk und an der Landesfeuerwehrschule OÖ in Linz.Bei der Abschlussprüfung konnten sich der Bürgermeister Johannes Kampenhuber (Gemeinde Dietach), Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr, der Abschnittskommandant BR Gerald Ettlinger sowie der Lehrgangsleiter HAW Franz Kreutzinger vom hohen Ausbildungsstand der Kameradinnen und Kameraden überzeugen.in herzliches Dankeschön an die Ausbilder, welche wiederum für einen reibungslosen und interessanten Lehrgang sorgten. Danke auch an die Feuerwehr Dietach unter der Leitung von HBI Hermann Neustifter und seinen KameradInnen, die für die Verpflegung und den Ablauf bestens vorbereitet waren.Fotos: BFK Steyr Land