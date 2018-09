80 Ortsbewohner im Porträt

18.09.2018, 10:35 Uhr

Silvia Zenta hat die Lebensgeschichten von achtzig Großramingern in einem Buch vereint.

GROSSRAMING. Als Ortsberichterstatterin hat Silvia Zenta von 1993 bis 2010 für die Steyrer Rundschau – die Vorgänger-Zeitung der BezirksRundschau Steyr – wöchentlich Neuigkeiten aus Großraming zusammengetragen. Bei ihren Recherchen entdeckte sie abseits des Tagesgeschehens eine Fülle von Schicksalen und Lebensentwürfen. Im Lauf der Jahre entstanden rund achtzig Kurzporträts von Dorfbewohnern. Diese Texte – sie waren ebenfalls in der Lokalzeitung abgedruckt – hat sie nun in einem Buch versammelt.„Zuhören – Aufschreiben – Erzählen. Geschichten vom Leben. Porträts aus Großraming“ lautet der Titel des Bands, der kürzlich im Ennsthaler Verlag erschienen ist. Die Buchpräsentation findet am Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr in der Landesmusikschule Großraming statt.Silvia Zenta zeigt, wie vielfältig sich das Leben in einem kleinen Dorf gestaltet. Sie stellt Vereine und Ehrenamtliche ebenso vor wie Heimatforscher, alte Handwerkskunst, Kunstschaffende aus Musik, Malerei und Dichtung, Hochzeitsjubilare, Kinopioniere, Jäger und Vertreter aus der Bauernschaft – Frauen wie Männer. Die Interviewpartner – einige sind bereits verstorben – erlaubten teils sehr persönliche Einblicke in ihre Familiengeschichte, berufliche und künstlerische Laufbahn.In jedem der Texte sind Abstecher in die dörfliche Vergangenheit eingebaut, sodass sie für ältere Semester Erinnerungen wecken und für Jüngere als eine Art „Oral History“ (Zeitzeugen erzählen) zu lesen sind. Das Buch ist ein Stück Lokalgeschichte einmal anders.Dr. Silvia Zenta, Jahrgang 1949 und Mutter dreier Kinder, studierte Kommunikationswissenschaft, Publizistik und Kunstgeschichte in Wien. Sie übte viele ehrenamtliche Tätigkeiten in den Bereichen Soziales und Kultur aus. 1992 gründete sie mit Gleichgesinnten den Kulturverein „Bunte Steine“ und war bis zuletzt dessen Obfrau. Heuer, nach 26-jährigem Bestehen, löst sich der Verein mangels Nachfolge an der Vereinsspitze auf.Silvia ZentaZuhören – Aufschreiben – ErzählenGeschichten vom Leben. Porträts aus Großraming262 Seiten, ca. 80 FotosHardcover, 13,5 x 21 cmEnnsthaler VerlagISBN 978-3-85068-988-5