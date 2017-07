Beachvolleyball für Hobbymannschaften und Familienfest in der Arena Schallau

Der Askö Judo Reichraming veranstaltet auch heuer wieder ein Hobbybeachvolleyball-Turnier in der Arena Schallau. Das Turnier findet am 5. August, ab 10 Uhr statt. Starberechtigt sind Hobby-Mannschaften mit je viel Spielern, davon mindestens eine Spielerin.Nenngeld: € 20,- Anmeldung: Tel. 0650/2212516 oder Tel. 0664/3830768.Für Stimmung am Court sorgt erneut DJ Flash Tom.Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Am Sonntag, 6. August, ab 10 Uhr steigt bei freiem Eintritt bereits das 5.Reichraminger Familienfest in der Arena Schallau.Es wartet wieder ein tolles und abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Hüpfburg, Clown und Zauberer Maxi, Schmink- und Fotostation, Bastel-und Kreativwerkstatt, Zuckerlregen, Schätzspiel mit tollen Preisen, Badespaß, großer Erlebnisspielplatz. Weiteres hat sich ein Überraschungsgast angekündigt.Fürs leibliche Wohl ist ebenso bestens gesorgt: Schnitzel, Bosner, Bratwürstel, Pommes, Pizza, Bier vom Fass, Kaffee und Kuchen.