BEFREIUNGSFEIER beim KZ-Denkmal Münichholz

STEYR. Anlässlich des 72. Jahrestages der Befreiung des KZ-Nebenlagers Steyr-Münichholz findet am Montag, 8. Mai 2017 um 17.30 beim KZ-Denkmal in der Haagerstraße die alljährliche Befreiungsfeier statt.Gedenkredner ist Albert Langanke, Ehrengeneralsekretär des Comite’ International de Mauthausen. Er ist schon mehr als 50 Jahre auf internationaler Ebene, aber auch in Österreich für das Erinnern an KZ-Opfer und ihr Schicksal aktiv. Sein Onkel wurde von den Nationalsozialisten in Hartheim ermordet. 2012 wurde er für seine antifaschistische Arbeit mit dem Menschenrechtspreis des Landes OÖ. ausgezeichnet.

Angesichts eines erstarkenden Nationalismus in vielen Ländern Europas und darüber hinaus erscheint das Thema der heurigen Befreiungsfeier „Internationalität verbindet“ besonders aktuell. Im KZ Steyr- Münichholz befanden sich Häftlinge aus allen europäischen Staaten. Musikalisch gestaltet wird die Feier vom „Ensemble des BRG Steyr“ unter der Leitung von Mag. Michael Hatzenbichler.Vizebürgermeister Wilhelm Hauser wird die Grußworte der Stadt Steyr überbringen. Erwartet wird auch eine Delegation der Amicale de Mauthausen, eine Angehörigenorganisation französischer KZ-Opfer. Ihr Präsident Daniel Simon wird auch wieder das Wort ergreifen.Die Delegation der ANED, einer Angehörigenorganisation italienischer KZ-Opfer aus Mailand, wird am Samstag, 06.Mai 2017 bei Italiener-Denkmal am Taborfriedhof eine Gedenkfeier durchführen.Auch bei der heurigen Befreiungsfeier werden beim KZ-Denkmal wieder Kränze niedergelegt und eine Gedenkminute abgehalten.